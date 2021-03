Basket

Basket - NBA : L’énorme sortie de Stephen Curry après la défaite contre les Lakers !

Publié le 1 mars 2021 à 9h35 par T.M.

Ce dimanche, les Lakers ont pris le meilleur sur les Warriors. A l’issue de cette défaite, Stephen Curry s’est fait remarquer pour ses propos, tentant d’expliquer cette défaite.

Face aux Golden State Warriors, les Lakers de LeBron James n’ont pas fait dans la demi mesure. Avec notamment un 41-21 dans le premier quart-temps, la franchise de Los Angeles s’est facilement imposée (117-91), enchainant sa deuxième victoire consécutive. En revanche, pour la bande à Stephen Curry, le bon et le moins bon s’enchaine encore et toujours. Avec un bilan de 19 victoires pour 16 défaites, les Californiens occupent la 8ème place de la Conférence Ouest. Mais à ce sujet, Stephen Curry a peut-être une explication.

« Les équipes veulent toujours nous battre et nous coller une raclée »