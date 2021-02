Basket

Basket - NBA : Le terrible constat de Joel Embiid !

Publié le 28 février 2021 à 14h35 par La rédaction

Les Sixers se sont inclinés à domicile contre les Cavaliers (109-112 après prolongation) ce samedi. En conférence de presse, Joel Embiid s'est lamenté du manque d'allant offensif de son équipe.

Premier de la Conférence Est, Philadelphie a laissé filer une victoire à sa portée à domicile ce samedi contre Cleveland (109-112 après prolongation). Cette défaite fait tâche, tant par rapport au niveau des Cavaliers - 14èmes et avant-derniers de l'Est avec sept défaites lors de leurs 10 derniers matches - qu'aux Nets, qui se rapprochent dangereusement des Sixers pour la première position de la Conférence. Pour Joel Embiid, la raison principale de cette défaite était toute trouvée : l'attaque.

« Je pense que nous ne shootons pas assez à trois-points »,