Basket - NBA

Basket - NBA : La grande annonce de Steve Nash sur Luka Doncic !

Publié le 27 février 2021 à 18h35 par La rédaction

Depuis quelque temps désormais, Luka Doncic démontre un talent tout simplement hors-norme, au point d’être comparé à certains des meilleurs joueurs de l’histoire, dont Steve Nash. L’entraîneur des Brooklyn Nets a d’ailleurs tenu à y répondre.

Avec les Dallas Mavericks, Luka Doncic est étincelant ces dernières saisons. Le Slovène porte les 9e de la conférence Est tant bien que mal. Son talent ne fait aucun doute et son potentiel encore moins. Ses prestations fantastiques sur les parquets de la NBA à un âge si précoce lui valent d’être déjà comparé aux meilleurs de la ligue. Dernièrement, c’est Mark Cuban, propriétaire des Dallas Mavericks, qui s’est permis une comparaison entre son joueur et Steve Nash. L’entraîneur des Brooklyn Nets, qui affrontera Doncic et les Mavs ce dimanche, a tenu à y répondre.

« Est-ce que je me vois en lui ? Si je faisais 2m03 et 104 kilos, oui. »