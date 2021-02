Basket

Basket - NBA : Quand Stephen Curry est comparé à Michael Jordan !

Publié le 25 février 2021 à 18h35 par La rédaction

Malgré les difficultés des Golden State Warriors cette saison, Stephen Curry est toujours étincelant. Ses prestations et son style de jeu lui valent d’être comparé aux meilleurs de ce sport, dont Michael Jordan.

Les Golden State Warriors enchaînent une deuxième victoire consécutive. Après le succès lors du déplacement chez les New-York Knicks mercredi, la franchise de San Francisco s’est imposé sur le parquet des Indiana Pacers (111-107) ce jeudi. Auteur de 24 points, 8 passes décisives et 8 rebonds, Stephen Curry a été l’un des acteurs majeurs de cette victoire importante, à l’heure où les Warriors connaissent de grandes difficultés cette saison (8e de la conférence Ouest). Pourtant, Chef Curry est très régulier et n’a jamais semblé en aussi grande forme. La grande qualité de ses prestations se fait remarquer depuis le début de l’exercice 2020-2021, ce qui lui vaut les honneurs et les hommages de certains des plus grands noms de la NBA. Quelques-uns le comparent même aux légendes de ce sport.

« Comme Michael, Steph a changé le jeu. »