Basket - NBA : L'entraîneur des Lakers s'enflamme pour le Jazz de Gobert !

Publié le 25 février 2021 à 16h35 par La rédaction

Partout où il passe, le Jazz de Utah fait des ravages et s'attire les compliments de ses adversaires. Après Steve Kerr, c'est au tour de Frank Vogel de s'avouer vaincu.

« Utah est une équipe d’expérience, ils tentent de gagner un titre dès maintenant, et je pense qu’ils en sont capables. En les analysant à la vidéo, on voit la continuité de leur équipe comparée à la notre, ça n’a rien à voir, surtout au niveau de l’exécution. Ils sont au niveau où nous étions il y a trois ou quatre ans. » Fin janvier, le Jazz de Utah battait les Warriors de Golden State et Steve Kerr s'était montré dithyrambique. Dans la nuit de mercredi à jeudi, Rudy Gobert et ses coéquipiers se sont imposés face à des Lakers de Los Angeles, certes en crise, mais qui n'en demeurent pas moins des prétendants au titre. De quoi s'attirer les compliments de Frank Vogel cette fois.

« Personne ne joue aussi bien que le Jazz »