Basket - NBA : Shaquille O'Neal s'enflamme pour Joel Embiid !

Publié le 24 février 2021 à 20h35 par La rédaction

Le légendaire Shaquille O'Neal a rendu un vibrant hommage à Joel Embiid, le pivot des 76ers.

Sujet aux blessures et auteur de performances irrégulières, Joel Embiid a parfois eu du mal à s'imposer sur la durée depuis son arrivée en NBA. Cette saison, le pivot camerounais semble enfin parvenir à joindre les bouts. Le joueur des 76ers tourne à 29.8 points - à 52.7% au tir - et 11.3 rebonds de moyenne, et sa réussite individuelle va de pair avec celle de son équipe : Philadelphie est tout simplement en tête de la Conférence Est, avec 21 victoires et 11 défaites. Forcément, Joel Embiid s'inscrit comme un candidat désigné au titre de MVP en fin de saison, et peut désormais s'assurer qu'il dispose du soutien de Shaquille O'Neal.

« Je n’ai pas vu un intérieur jouer ainsi depuis bien longtemps, il m'a fait pleurer »