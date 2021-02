Basket

Basket - NBA : Ces révélations sur la forme de Joel Embiid !

Publié le 11 février 2021 à 21h35 par La rédaction

Joel Embiid s’est totalement métamorphosé cette saison. Le pivot des Philadelphia 76ers écrase tout sur son passage. Pour son coéquipier Ben Simmons, le joueur de 26 ans est inarrêtable cette année.

Joel Embiid a changé de visage cette saison. À 26 ans, le pivot des Philadelphia 76ers est dans la meilleure forme de sa carrière, au sein d’une franchise à qui tout réussit cette année (1er de la conférence Est avec 18 victoires pour 7 défaites). Avec 29,1 points, 11 rebonds et 2,9 passes décisives de moyenne, le Camerounais est une grande menace offensive au sein de la NBA, en plus d’être un très bon défenseur. S'il est discuté concernant sa régularité, Embiid semble mettre tout le monde d'accord et est un candidat sérieux au titre de MVP. Une métamorphose qui s’explique par un travail acharné, alors qu’il était fortement critiqué pour sa forme physique la saison dernière. Et selon son coéquipier Ben Simmons, ce n’est que le début

«Il est tout simplement dominateur cette saison. Je ne vois pas qui peut l’arrêter»