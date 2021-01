Basket - NBA

Basket - NBA : Ces gros doutes affichés sur Joel Embiid !

Publié le 29 janvier 2021 à 17h35 par La rédaction

Premiers de la conférence Est, les Philadelphia 76ers sont en feu depuis le début de saison, et Joel Embiid brille au sein de l’effectif. Mais le pivot fait peur, tant son irrégularité a coûté quelques rencontres importantes pour son équipe la saison dernière.

Après leur victoire face aux Los Angeles Lakers ce jeudi (107-106), les Philadelphia 76ers ont une nouvelle fois montré leur état de forme étincelant depuis le début de la saison. Avec 13 matchs gagnés contre 6 perdus, la franchise de Philadelphie se classe en tête de la conférence Est, devant les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo et les Indiana Pacers. L’équipe semble métamorphosée par rapport à la saison dernière, et il faut dire que les arrivées de Danny Green, Dwight Howard, Seth Curry et Doc Rivers y sont bien pour quelque chose. Mais cela permet également à l’homme fort des 76ers, Joel Embiid, de briller, alors que des rumeurs de départ couraient sur lui l'été dernier. Avec 27,7 points et 11,1 rebonds de moyenne, le pivot de 26 ans est redevenu ce qu’il était il y a de ça deux ans. Mais son irrégularité fait toujours aussi peur, surtout dans les moments importants.

« Je m’inquiète juste de sa durabilité quand les choses commenceront à se corser. Quand il faudra être clutch »