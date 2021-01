Basket

Basket - NBA : LeBron James et Anthony Davis n’ont toujours pas oublié Kobe Bryant !

Publié le 24 janvier 2021 à 13h35 par T.M.

Il y a quasiment un an, Kobe Bryant décédait dans un accident d’hélicoptère. Une disparition que LeBron James et Anthony Davis n’ont toujours pas oublié.

Le 26 janvier dernier, une nouvelle a fait le tour du monde et a attristé tous les fans de basket. En effet, Kobe Bryant, légende des Lakers, venait de décéder avec sa fille, Gianna, dans un accident d’hélicoptère. Cette information a eu l’effet d’une bombe sur le monde de la NBA et notamment chez les Lakers. D’ailleurs, la franchise de Los Angeles est ensuite partie en mission pour remplacer le titre de champion NBA en l’honneur de Kobe Bryant. Alors que cela a été fait par la bande à LeBron James, l’ombre du Black Mamba plane toujours au-dessus du Staples Center.

« J’ai encore du mal à faire mon deuil »