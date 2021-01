Basket

Basket - NBA : Anthony Davis rend un vibrant hommage à Kobe Bryant !

Publié le 19 janvier 2021 à 17h35 par A.D.

A la suite d'un accident d'hélicoptère, Kobe Bryant a trouvé la mort le 26 janvier dernier. Près d'un an après le décès de Black Mamba, Anthony Davis a tenu à lui rendre un nouvel hommage.

Le 26 janvier dernier, Kobe Bryant est décédé brutalement à la suite d'un accident d'hélicoptère. Une catastrophe terrible pour le monde du basket et de la NBA. Alors que l'anniversaire de sa mort arrive à grand pas, Kobe Bryant a reçu les éloges d'Anthony Davis. Très proche du défunt, le joueur des Lakers a fait passer un message très fort, soulignant les grandes qualités humaines et sportives de Kobe Bryant.

«C’était un compétiteur impitoyable sur le terrain, et en dehors»