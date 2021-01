Basket

Basket - NBA : Les Rockets euphoriques après le départ de James Harden !

Publié le 18 janvier 2021 à 11h35 par La rédaction

Rafael Stone, le directeur général des Rockets, paraît comblé par le départ de James Harden, qui devrait permettre à Houston d'entamer sa reconstruction sur de bonnes bases.

Le feuilleton James Harden est finalement arrivé à son terme mercredi dernier. Le MVP de la saison régulière 2018 avait publiquement demandé son transfert de Houston il y a quelques semaines, et son attitude sur et en dehors des parquets irritait jusque ses propres coéquipiers. Son échange à Brooklyn semble lui avoir réussi, au vu de son incroyable performance contre le Magic samedi soir. Si James Harden s'est félicité de ses débuts prometteurs avec les Nets sur les réseaux sociaux, les Rockets ont eux aussi laissé apparaître leur satisfaction depuis son départ.

« Ce transfert nous apporte de la flexibilité »