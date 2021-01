Basket

Basket - NBA : L'énorme annonce de James Harden sur Kyrie Irving !

Publié le 17 janvier 2021 à 16h35 par La rédaction

Auteur de débuts réussis avec les Nets, James Harden n'a pas caché sa joie sur les réseaux sociaux. Il a également pris le temps de mentionner Kyrie Irving.

Premier match, et première victoire pour James Harden à Brooklyn ! Arrivé en fanfare chez les Nets dans un échange colossal à quatre équipes, l'ancienne star des Rockets n'est pas passée à côté de ses débuts avec l'équipe new-yorkaise. James Harden s'est ainsi offert un triple-double, avec 32 points, 14 passes décisives et 12 rebonds contre le Magic ce samedi. À cette performance monumentale se sont ajoutés les 42 points de Kevin Durant, pour permettre à Brooklyn de repartir d'Orlando avec la victoire (122-115). Après la rencontre, James Harden est revenu sur ses débuts convaincants avec les Nets, faisant notamment allusion à un certain Kyrie Irving...

« Ça fait peur ! »