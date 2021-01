Basket

Basket - NBA : James Harden s’enflamme pour son arrivée chez les Nets !

Publié le 17 janvier 2021 à 9h35 par T.M.

Au terme d’un long feuilleton, James Harden a fini par rejoindre les Brooklyn Nets. Et après une première XXL, « The Beard » s’est enflammé pour ce nouveau chapitre de sa carrière.

Pendant plusieurs semaines, le cas James Harden a fait parler en NBA. Après avoir tout donné pour les Houston Rockets, le All Star souhaitait s’en aller. Et le joueur de 31 ans a fini par avoir gain de cause. Grâce à un trade incroyable entre différentes franchises, « The Beard » a filé chez les Brooklyn Nets, rejoignant ainsi Kyrie Irving et Kevin Durant. Et ce samedi, pour sa grande première avec sa nouvelle équipe, James Harden a frappé très fort, avec un premier triple-double. Face à Orlando, il a inscrit 32 points, pris 12 rebonds et délivré 14 passes décisives.

« Je suis juste excité »