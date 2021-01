Basket

Basket - NBA : James Harden répond aux critiques après son départ de Houston !

Publié le 16 janvier 2021 à 9h35 par Th.B.

Semblant avoir forcé son départ des Houston Rockets pour les Brooklyn Nets, James Harden a assuré ne pas avoir manqué de respect à l’institution texane, à sa fan base et à ses anciens coéquipiers.

Hormis le Trophée des champions et la victoire du PSG sur l’OM (2-1), la soirée de mercredi a marqué la fin de l’aventure de James Harden à Houston initiée en 2013. Comme il l’avait fait clairement savoir un jour plus tôt suite à une défaite face aux champions NBA en titre, les Los Angeles Lakers, The Beard sentait qu’il lui fallait changer d’air afin d’être un véritable challenger pour le titre. Pour ce faire, Harden a troqué la tunique des Rockets pour celle des Nets. Afin que ce trade puisse se faire et que toutes les parties s’y retrouvent, Brooklyn a mis sur pied un échange à quatre franchises, Houston, Cleveland et Indiana. Résultat ? Les Nets pourront aligner un Big 3 formé par James Harden, Kevin Durant et Kyrie Irving. Son départ a été mal vu par plusieurs de ses anciens coéquipiers et en partie DeMarcus Cousins qui a évoqué un manque de respect du All-Star déjà bien avant sa prise de parole. Lors d’un point presse vendredi, James Harden a mis les choses au clair.

« Je n’ai manqué de respect à personne »