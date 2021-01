Basket

Basket - NBA : James Harden fait ses adieux aux Rockets !

Publié le 15 janvier 2021 à 22h35 par La rédaction

Fraîchement arrivé chez les Nets, James Harden n’oublie pas son ancienne équipe pour autant. Alors que les Rockets se sont imposés 109-105 face aux San Antonio Spurs ce vendredi, The Beard a tenu adressé un dernier message à la franchise du Texas.

Sans James Harden, Houston goûte de nouveau à la victoire. Face aux San Antonio Spurs, les Rockets se sont imposés sur le score de 109-105 ce vendredi. Pourtant, The Beard n’oublie pas son ancienne franchise. Son trade aux Brooklyn Nets a fait beaucoup réagir au sein de la NBA, que ce soit en bien ou en mal. Shaquille O’Neal s’en est vivement pris à lui quand Stephen Curry a déclaré avoir déjà hâte de voir ce qu’il va donner chez les Nets. Cependant, si le joueur a signé pour la franchise de New-York et formera un trio d’enfer aux côtés de Kyrie Irving et Kevin Durant, il est parti avec des souvenirs pleins la tête du Texas.

« Avant même les titres de meilleur scoreur, bien avant le titre de MVP, vous avez cru en moi »