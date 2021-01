Basket

Basket - NBA : James Harden file à Brooklyn grâce à un deal qui chamboule la NBA !

Publié le 13 janvier 2021 à 22h35 par Th.B. mis à jour le 13 janvier 2021 à 22h37

Ayant fait le forcing pour quitter Houston, James Harden est parvenu à arriver à ses fins auprès des dirigeants des Rockets qui ont tradé leur franchise player à Brooklyn dans un deal qui inclue plusieurs parties et franchises de NBA. Explications.

« J’aime cette ville, et j’ai littéralement fait mon maximum. J’insiste, la situation est dingue, et c’est quelque chose qui, je pense, ne peut pas être corrigée. Merci » . Après la défaite face aux Los Angeles Lakers dans la nuit de mardi à mercredi (117-100), James Harden lâchait cette bombe cultivant un peu plus ses envies de départ. Ce qui a engendré la colère de ses coéquipiers John Wall et DeMarcus Cousins. Finalement, il y a de cela quelques minutes, le franchise player des Rockets semble être arrivé à ses fins pour faire ses adieux à Houston. En effet, grâce à un deal XXL, James Harden a rejoint Kyrie Irving et Kevin Durant aux Brooklyn Nets.

James Harden chez les Nets, un séisme en NBA