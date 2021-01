Basket

Basket - NBA : LeBron James s'enflamme pour l'arrivée de Marc Gasol

Publié le 12 janvier 2021 à 20h35 par A.D.

Lors de l'intersaison, les Lakers se sont attachés les services de Marc Gasol et de Dennis Schröder. Deux recrues totalement validées par LeBron James. Grâce à ses deux nouveaux coéquipiers, King James est heureux de se sentir beaucoup plus libre sur les parquets.

Pour renforcer leur effectif, les Lakers ont choisi de faire confiance à Marc Gasol et Dennis Schröder. Lors d'un entretien accordé à Jovan Buha, journaliste de The Athletic , LeBron James a expliqué que ces deux arrivées tombaient à pic. Comme l'a fait savoir King James , Marc Gasol et Dennis Schröder lui ont permis de développer son jeu et d'avoir une plus grande liberté de mouvement sans le ballon.

«Grâce à Gasol et Schröder, j’ai la possibilité de jouer davantage sans le ballon»