Basket - NBA : Anthony Davis valide totalement l’arrivée de Marc Gasol !

Publié le 5 janvier 2021 à 21h35 par T.M.

A l’intersaison, les Lakers ont frappé fort en accueillant Marc Gasol. Un renfort dont se réjouit grandement Anthony Davis.

Pour sa première année chez les Lakers, LeBron James était bien seul. Cela n’est désormais clairement plus le cas. Après avoir vu arriver Anthony Davis l’été dernier avec qui il a mené la franchise de Los Angeles au titre de champion NBA, le King a accueilli de nouveaux sergents et pas des moindres. En effet, pour conserver leur couronne, les Lakers se sont notamment renforcés à l’intérieur avec Marc Gasol. Dans la raquette, l’Espagnol fait énormément de bien, mais pas seulement. Gasol apporte aussi à ses coéquipiers et ce n’est pas Anthony Davis qui dira le contraire.

Anthony Davis apprend de Gasol