Basket - NBA : Cette révélation sur le feuilleton James Harden !

Publié le 4 janvier 2021 à 13h35 par T.M.

Alors que James Harden est toujours chez les Rockets, les Brooklyn Nets ne seraient plus très chauds à l’idée de l’accueillir. Explications.

Russell Westbrook parti aux Wizards, James Harden souhaiterait lui aussi s’en aller. Toutefois, pour le moment, The Beard est toujours chez les Rockets, avec qui il a repris la saison de NBA. Mais sera-t-il toujours à Houston dans les prochaines semaines ? Les rumeurs sont nombreuses dans ce feuilleton Harden et le joueur de 31 ans a été annoncé un peu partout. Plusieurs franchises pour l’accueillir et il a notamment été question d’une arrivée chez les Brooklyn Nets pour former alors un incroyable trio avec Kevin Durant et Kyrie Irving.

Les Nets font machine arrière ?