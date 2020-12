Basket

Basket - NBA : LeBron James sort du silence après son record stratosphérique !

Publié le 31 décembre 2020 à 12h35 par A.M.

Auteur de 26 points lors de la victoire des Lakers contre les Spurs (121-107), LeBron James vient d'enchaîner un 1000e match à plus de 10 points en carrière. Une statistique complétement folle.

Comment résumer au mieux la longévité et la régularité de LeBron James ? Le nombre de Finales disputées, ou alors sa capacité à gagner des titres avec différentes franchises sont déjà un bon facteur. Mais il y a une statistique qui en dit encore plus à ce sujet. Auteur de 26 points dans la nuit de mercredi à jeudi lors de la victoire des Lakers contre les Spurs (121-107), le King a passé la barre des 1000 matches de suite en saison régulière avec au moins 10 points au compteur. Un record qu'il détient depuis le 30 mars 2018. Il avait alors dépassé les 866 matches de suite de Michael Jordan. Depuis cette date, LeBron James ne cesse d'améliorer son propre record à chacune de ses sorties sur les parquets.

La modestie de LeBron James