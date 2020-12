Basket

Basket - NBA : Paul George relativise l’humiliation des Clippers !

Publié le 29 décembre 2020 à 13h35 par T.M.

Face aux Mavericks de Luka Doncic, les Clippers ont été humiliés, s’inclinant au final de 51 points. Une déroute évoquée par Paul George.

Avec Kawhi Leonard, Paul George et désormais Nicolas Batum, les Clippers sont parmi les prétendants au titre de champion NBA. Un statut que la franchise de Los Angeles était très loin de montrer dimanche face aux Dallas Mavericks. En effet, les Californiens ont connu une terrible déroute. Avec un incroyable score de 27-77 à la mi-temps, les Clippers ont accusé un retard de 51 points au coup de sifflet final (73-124), devenant ainsi la risée de la NBA. Toutefois, suite à cette raclée, Paul George a préféré relativiser.

« C’est juste un match »