Basket - NBA : Stephen Curry se fait sèchement tacler !

Publié le 22 décembre 2020 à 19h35 par A.D.

Considéré comme la grande star des Golden State Warriors, Stephen Curry ne serait pas pour autant le leader de la franchise selon Kendrick Perkins.

Stephen Curry n'a pas l'âme d'un leader. C'est en tous les cas ce qu'a estimé Kendrick Perkins. Lors d'un entretien accordé à First Take , l'ancien pivot des Boston Celtics et du Thunder d'Oklahoma City a expliqué pourquoi Stephen Curry n'était pas le leader des Golden State Warriors, contrairement à son coéquipier Draymond Green.

«Même si Steph représente la culture Warriors, il n’est pas leur leader»