Basket

Basket - NBA : La folle comparaison d'Obama pour LeBron James et Stephen Curry

Publié le 19 décembre 2020 à 17h35 par A.D.

Alors qu'ils brillent en NBA, LeBron James et Stephen Curry impressionnent Barack Obama. L'ancien président des Etats-Unis n'a pas hésité à comparer ces deux stars à des X-Men.

Barack Obama est un grand fan de NBA et en particulier de LeBron James et de Stephen Curry. Lors d'un entretien accordé à Bill Simmons, journaliste de The Ringer , l'ancien président des Etats-Unis n'a pas tari d'éloges à leur égard. A en croire Barack Obama, LeBron James et Stephen Curry, stars des LA Lakers et des Golden State Warriors, sont comparables à des X-Men.

«LeBron James et Stephen Curry sont comme des X-Men»