Basket - NBA : Houston dézingué pour sa gestion du cas James Harden !

Publié le 17 décembre 2020 à 22h35 par La rédaction

Alors que la saison de NBA reprend mardi prochain, l’avenir de James Harden à Houston est encore très incertain. Selon les observateurs de la NBA, il ne faut pas s’en étonner.

James Harden est le joueur majeur des Houston Rockets et il le sait. Il se permet donc d’entretenir le doute quant à sa volonté ou non de quitter le Texas. Si les Miami Heat et les 76ers de Philadelphie seraient les mieux placés pour récupérer The Beard , le meneur américain ne semble toujours pas avoir tranché. James Harden a d’ailleurs fait sa rentrée à l'entraînement avec Houston et s’est affiché avec de l’embonpoint. Mais en huit saisons chez les Rockets, Harden a toujours été habitué à diriger les opérations.

« Les Rockets ont laissé les clés à James, ils doivent vivre avec les conséquences »