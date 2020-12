Basket

Basket - NBA : L'hommage de Steve Nash après le grand retour de Kevin Durant !

Publié le 15 décembre 2020 à 13h35 par A.D.

Ecarté des parquets pendant un an et demi, Kevin Durant a fait un retour remarqué ce lundi. Nouvel entraineur des Brooklyn Nets, Steve Nash a tenu à rendre un vibrant hommage à son protégé.

Alors qu'il n'avait pas foulé les parquets depuis 552 jours, Kevin Durant a fait son grand retour ce lundi. Lors du match de pré-saison entre les Brooklyn Nets et les Washington Wizards, l'ailier de 32 ans a pu jouer 24 minutes. Des minutes durant lesquelles il a pris beaucoup de plaisir. « C’est un contexte particulier, il n’y avait personne en tribune, alors que je sais que les fans attendaient mon retour depuis longtemps. J’espère qu’ils ont apprécié. Retrouver le terrain, prendre des tirs… C’est un premier pas pour moi. Je me suis senti bien, j’ai vite enlevé la rouille qu’il y avait sur mon jeu après tout ce temps. J’étais en très bonne forme en première mi-temps. Sur la seconde je n’étais pas assez concentré sur ma sélection de tir. J’ai l’impression que j’aurais du en mettre plus… Mais ça me fait plaisir de retrouver toutes ces sensations. Demain je vais regarder le match et m’adapter » , s'est enflammé Kevin Durant lors d'un entretien accordé à Yes Network .

«C'est remarquable qu'il soit à un tel niveau, c'est incroyable»