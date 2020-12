Basket

Basket - NBA : Kevin Durant s'enflamme pour son grand retour

Publié le 14 décembre 2020 à 11h35 par A.D.

Kevin Durant a retrouvé les parquets après un an et demi d'absence. L'ailier des Brooklyn Nets s'est réjoui d'avoir pu faire son grand retour ce dimanche.

552 jours, c'est le temps que Kevin Durant a passé en dehors des parquets. Ce dimanche soir, l'ailier des Brooklyn Nets a pu faire son grand retour. Lors de la victoire des siens face aux Washington Wizards (119-114), Kevin Durant a eu 24 minutes à se mettre sous la dent. 24 minutes durant lesquelles il a pu retrouver le plaisir de jouer et ses sensations. Interrogé par Yes Network , Kevin Durant s'est livré à coeur ouvert sur son grand retour.

«Ça me fait plaisir de retrouver toutes ces sensations»