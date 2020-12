Basket

Basket - NBA : Ça se préciserait pour l’avenir de James Harden !

Publié le 13 décembre 2020 à 12h35 par La rédaction

Alors que James Harden a signifié son envie de quitter les Houston Rockets, plusieurs franchises seraient en course pour s’attacher les services de The Beard.

Le feuilleton James Harden continue. Désireux de quitter les Houston Rockets depuis le départ de Russell Westbrook vers les Washington Wizards, James Harden attire de nombreux prétendants. Si The Beard avait d’abord été annoncé avec insistance du côté des Brooklyn Nets, où il aurait formé un trio magique avec Kevin Durant et Kyrie Irving, Harden a ensuite été associé aux Philadelphie 76ers, au Miami Heat et aux Milwaukee Bucks, où il pourrait retrouvé le double MVP en titre, Giannis Antetokounmpo. Seulement, ces dernières heures, les rumeurs se seraient affinées.

Philadelphie et Miami en pôle position pour récupérer Harden !