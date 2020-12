Basket

Basket - NBA : James Harden prêt à quitter Houston coûte que coûte ?

Publié le 9 décembre 2020 à 9h35 par La rédaction

Toujours désireux de quitter Houston, James Harden était annoncé avec insistance du côté de Brooklyn, mais même si cette piste semble se compliquer, The Beard aurait déjà un plan B.

Même s’il est encore un joueur des Houston Rockets, James Harden ne voudrait plus porter ce maillot. Alors que Russell Westbrook s’est récemment engagé en faveur des Washington Wizards, le dossier Harden joue les prolongations. Un temps annoncé en partance vers Brooklyn pour rejoindre Kevin Durant et Kyrie Irving, The Beard pourrait avoir été refroidi par les récentes déclarations de Steve Nash. Cependant, même s’il ne rejoint pas les Brooklyn Nets, James Harden aurait déjà d’autres plans pour quitter Houston à tout prix.

James Harden vers des prétendants au titre ?