Basket - NBA : Batum s'enflamme pour son arrivée aux LA Clippers !

Publié le 7 décembre 2020 à 9h35 par A.D.

Libéré par les Charlotte Hornets, Nicolas Batum a décidé de poursuivre sa carrière aux Clippers. Interrogé sur son arrivée dans la franchise de Los Angeles, l'international français a fait passer un message fort.

En difficulté aux Charlotte Hornets, Nicolas Batum a été libéré. Malgré tout, le capitaine de l'équipe de France n'a pas eu de mal à trouver un nouveau point de chute. Alors qu'il ne manquait pas de prétendants, Nicolas Batum a décidé de s'engager en faveur des LA Clippers. Lors d'un entretien accordé au Parisien , l'ailier de 33 ans s'est livré sur son arrivée.

«C'est un gros challenge qui m'attend»