Basket

Basket - NBA : Nicolas Batum rend hommage à son ancienne équipe !

Publié le 3 décembre 2020 à 9h35 par La rédaction

Alors qu’il vient de s’engager en faveur des Los Angeles Clippers, Nicolas Batum a souhaité adresser un dernier message à son ancienne franchise de Charlotte.

C’est désormais officiel, Nicolas Batum sera bien un joueur des Los Angeles Clippers la saison prochaine. Il connaîtra donc une troisième franchise NBA après les Portland Trail Blazers et les Charlotte Hornets. Après avoir été récemment barré par Charlotte suite à l’arrivée de Gordon Hayward, le Français de 31 ans était annoncé dans les meilleures franchises de la NBA. Il a finalement choisi l’équipe de Kawhi Leonard, qui visera le titre cette année. Si les cinq années passées à Charlotte n’ont pas toujours été rose, le Français a néanmoins choisi de rendre hommage aux Hornets.

« Je garderai à l’esprit les bons moments »