Basket - NBA : Le retour d’une légende des Lakers est d’actualité !

Publié le 26 novembre 2020 à 22h35 par Th.B.

Nouvelle recrue des Los Angeles Lakers, Marc Gasol a lancé un appel du pied à ses dirigeants pour qu’ils fassent en sorte de faire revenir son frère Pau Gasol à la cité des Anges.

Champion NBA avec les Toronto Raptors en 2019, Marc Gasol a rejoint ces derniers jours les Los Angeles Lakers qui viennent à leur tour de remporter le trophée Larry O’Brien. Et le frère cadet de Pau Gasol, qui a porté pendant 6 années la tunique des Angelinos , voit d’un bon oeil les deux frères évoluer ensemble chez les Lakers. Sans franchise depuis que les Portland Trail Blazers l’ont cut n raison d’une blessure trop contraignante au pied en novembre 2019, Gasol aimerait revenir à Los Angeles.

Marc Gasol assure que son frère Pau Gasol veut revenir !