Basket - NBA : Marc Gasol justifie son choix de rejoindre les Lakers !

Publié le 26 novembre 2020 à 18h35 par La rédaction

Dernier arrivé chez les Los Angeles Lakers, Marc Gasol devrait pouvoir apporter toute sa solidité défensive à l'équipe de LeBron James.

Le recrutement XXL de Los Angeles pourrait bien mener les Californiens vers une nouvelle bague NBA. Déjà championne en titre, l’équipe de LeBron James et Anthony Davis ne chôme pas lors de cette inter-saison. Si les Lakers ont déjà enregistré les départs de Dwight Howard, Danny Green, Quinn Cook, Rajon Rondo, Avery Bradley et JaVale McGee, ils peuvent aussi compter sur les arrivées de Denis Schröder, Wesley Matthews, Montrezl Harrell et Marc Gasol. Ce dernier est très heureux de rejoindre l’ancienne équipe de son frère, Pau Gasol, et espère pouvoir apporter le maximum.

« Ma décision s’est faite selon mon envie de remporter un nouveau titre »