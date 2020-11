Basket

Basket - NBA : Stephan Curry lance un avertissement avant la reprise

Publié le 24 novembre 2020 à 23h35 par A.D.

Alors que les Warriors n'ont pas joué depuis sept mois, Stephen Curry s'attend à vivre un début de saison compliqué. Pour cette raison, la star de Golden State a tenu à faire passer un message clair à ses coéquipiers.

Pas qualifiés pour les derniers playoffs, les Golden State Warriors manquent de compétition depuis déjà sept mois. Alors qu'elle devra se passer de Klay Thompson pendant de longs mois, la bande à Stephen Curry pourrait avoir de grosses difficultés à débuter sa saison. Lors d'un entretien accordé à Marc J. Spears, l'homme fort des Golden State Warriors a mobilisé ses troupes avant la reprise de la NBA.

«Nous devrons apprendre tous très rapidement et se donner à fond»