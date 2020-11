Basket

Basket - NBA : La surprenante sortie d'Anthony Davis sur son avenir !

Publié le 18 novembre 2020 à 15h35 par La rédaction

A quelques jours du début de la Free Agency, Anthony Davis est au centre de toutes les attentions du côté de Los Angeles. Après une première saison sensationnelle, la tendance semble être une prolongation, mais rien ne semble acté entre AD et les Lakers...

Anthony Davis aurait difficilement pu rêver mieux comme première saison chez les Lakers. Au côté de LeBron James, AD a remporté sa première bague de champion NBA, rendant ainsi un hommage somptueux à Kobe Bryant, quelques mois après la tragique disparition de la légende des Lakers. Quelques semaines après le sacre, l'heure est désormais à la négociation, à quelques jours du début de la free agency. Alors que The Athletic affirmait qu'Anthony Davis devait renoncer à sa dernière année de contrat afin d'en signer un nouveau plus avantageux, l'intérieur de 27 ans est toujours dans l'attente, et ne semble pas savoir de quoi l'avenir sera fait pour lui. Interrogé sur un potentiel départ de James Harden à Brooklyn dans le Da Windy City podcast, Anthony Davis a rapidement dévié du sujet originale pour parler de son avenir...

« J’essaie déjà de comprendre ce que moi, Anthony Davis, vais faire »