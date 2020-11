Basket

Basket- NBA : Harden en plein doute avec le départ de Westbrook ?

Publié le 12 novembre 2020 à 15h35 par La rédaction mis à jour le 12 novembre 2020 à 15h37

Le All-Star, Russell Westbrook, ne sera resté qu’un an a Houston. Alors qu’il a clairement affiché ses envies de départ, James Harden serait maintenant en plein doute.

C’est un coup de tonnerre sur la planète NBA. Russell Westbrook a annoncé vouloir quitter sa franchise des Houston Rockets. Le meneur américain n’aurait pas cédé aux demandes de son nouveau coach de rester dans le Texas. Demi-finalistes de conférence lors des derniers playoffs, les Houston Rockets ont toujours l’intention de viser le titre NBA cette saison. Mais sans Westbrook, la tâche s’annonce très plus compliquée. D’autant que l’autre star de l’équipe, James Harden, se poserait maintenant des questions sur son avenir.

James Harden prêt à rester chez les Rockets ?