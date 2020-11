Basket

Basket : Tony Parker tire la sonnette d'alarme pour le basket français !

Publié le 7 novembre 2020 à 11h35 par La rédaction

Alors que les prochaines journées de Jeep Élite sont, pour l’instant, suspendues en raison de la crise sanitaire du Coronavirus, Tony Parker se dit prêt à aller défendre le basket français auprès du gouvernement.

Les championnats des Basketball en France sont, pour l’instant, à l’arrêt. Depuis le 28 octobre, la LNB a décidé de suspendre les compétitions de Jeep Élite et de Pro B jusqu’à nouvel ordre, ce en raison de la crise de Covid-19. Alors que les matches avaient lieu jusqu’ici à huis-clos ou avec une jauge très limitée de spectateurs, l’avenir économique du basket français pose question. Tony Parker, ambassadeur du Basketball en France, légende vivante des San Antonio Spurs et président de l’ASVEL Lyon-Villeurbanne, a décidé de tirer la sonnette d’alarme.

« Si ça dure plus longtemps, on va mourir ! »