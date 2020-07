Basket

Basket : Tony Parker affiche ses ambitions pour l’OL !

Publié le 1 juillet 2020 à 23h35 par La rédaction

Pressenti pour prendre la succession de Jean-Michel Aulas à la tête de l’OL, Tony Parker a dévoilé ses ambitions pour le club lyonnais.

Acteur majeur du football français et président de l’OL depuis 1987, Jean-Michel Aulas pourrait prochainement passer le témoin à l’ancien basketteur Tony Parker comme il l’avait confié en avril dernier : « J'ai vraiment le sentiment qu'il a les caractéristiques. En plus des qualités professionnelles et humaines, j'ai une grande affection pour lui et tout ce qu'il représente. Si le jour où je souhaite passer la main, ça peut se faire avec une forme de transmission professionnelle, mais aussi affective, ça peut être top. C'est un élément dans la réflexion qui n'est pas anodin. Je le dis par transparence et parce que ça me parait évident, je ne le dis pas parce que j'ai une idée derrière la tête et que j'en ai parlé avec Tony (Parker). Il n'y a aucune décision de prise, ni de son côté, ni du mien, ni du côté de nos actionnaires. » Propriétaire de l’ASVEL, Tony Parker se verrait bien succéder à Jean Michel Aulas « dans trois ou quatre ans. »

« Essayer de ramener le titre de champion de France et continuer à faire grandir le club »