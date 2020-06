Basket

Basket - NBA : Coronavirus, reprise... L'incroyable révélation d'Evan Fournier !

Publié le 29 juin 2020 à 17h35 par A.D.

Après plusieurs semaines d'arrêt à cause du coronavirus, la saison de NBA aurait pu être totalement arrêtée, mais elle reprendra finalement le 30 juillet. Comme l'a expliqué Evan Fournier, les joueurs ont accepté de rejouer pour des raisons financières.

Pour contrer le coronavirus, le confinement a été de mise pendant de longues semaines et les compétitions sportives ont été suspendues. Si les championnats en France ne vont pas reprendre cette saison, la NBA, quant à elle, a décidé de finir cet exercice 2019-2020. A partir du 30 juillet, les franchises se retrouveront donc dans une «bulle» à Orlando pour se disputer le titre de la ligue américaine. Lors d'un entretien accordé à l' AFP , Evan Fournier a expliqué pourquoi la saison n'était pas annulée. Selon ses dires, ce serait pour des questions d'argent.

«La raison principale pour laquelle on rejoue, c’est l’argent»