Basket - NBA : Evan Fournier dévoile la clé pour le titre

Publié le 29 juin 2020 à 10h35 par A.D.

Le 30 juillet, la NBA va reprendre du service. Avant de retrouver la «bulle» d'Orlando, Evan Fournier a annoncé la couleur pour la reprise et la course pour le titre.

Après plusieurs semaines d'arrêt à cause du coronavirus, la NBA va reprendre ses droits le 30 juillet. Pour limiter les risques et respecter les règles sanitaires, les franchises vont se retrouver dans une «bulle» à Orlando. Alors que les joueurs ont passé plusieurs semaines sans entrainements collectifs et sans compétition, Evan Fournier a expliqué à The Athletic que la clé du succès dans la course pour le titre était la forme physique.

«Etre en meilleure forme que les gars que nous allons affronter»