Basket

Basket - NBA : Drake fait passer un message fort à LeBron James !

Publié le 22 juin 2020 à 16h35 par A.D.

Drake et LeBron James nouent des liens privilégiés depuis de longues années. A l'occasion de la fête des pères, le rappeur a rendu un vibrant hommage à la star des LA Lakers sur les réseaux sociaux.

Drake doit beaucoup à LeBron James. C'est en tous les cas ce que le rappeur a lui-même confié. Très proches, les deux hommes ont une attache plus que particulière. Pour la fête des pères, Drake a tenu à rendre hommage à LeBron James sur une story Instagram avec une photo du basketteur de 35 ans. Comme le rappeur de 33 ans l'a clairement fait savoir ce dimanche, la star des LA Lakers a fait de lui le «tueur» qu'il est aujourd'hui.

«Tu es un père incroyable et tu as fait de moi un tueur King James»