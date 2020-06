Basket

Basket - NBA : Cette énorme anecdote sur LeBron James !

Publié le 22 juin 2020 à 10h35 par A.M.

Rookie des Warriors, Eric Paschall raconte sa première rencontre face aux Lakers durant laquelle il a dû défendre face à LeBron James.

Défendre face à LeBron James n'est pas un travail de tout repos et Eric Paschall peut en témoigner. Le rookie des Warriors, auteur d'une saison plutôt convaincante malgré les résultats décevants de la franchise californienne, a effectivement été plus que marqué par sa première rencontre face au King. Malgré ses 35 ans, LeBron James reste un athlète hors du commun et Eric Paschall l'a appris à ses dépends bien qu'il reconnaisse avoir apprécié défendre sur un tel joueur.

«Je pensais que j’étais costaud, puis je l’ai rencontré»