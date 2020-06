Basket

Basket - NBA : L’avenir d’Anthony Davis semble tout tracé !

Publié le 21 juin 2020 à 19h35 par Th.B.

Alors qu’il pourrait tester le marché lors de la prochaine offseason, entre cet été et le mois d’octobre, Anthony Davis ne devrait pas s’asseoir sur sa player option et de ce fait, prévoirait de rester aux Los Angeles Lakers pour une saison supplémentaire.

Arrivé l’été dernier en provenance des New Orleans Pelicans dans un trade qui a vu Brandon Ingram et Lonzo Ball faire le chemin inverse notamment, Anthony Davis s’est rapidement intégré à l’effectif des Los Angeles Lakers. Aux côtés de LeBron James, AD est un fidèle lieutenant au King , permettant entre autres à la franchise californienne d’être un véritable contender au titre de champion NBA. Alors qu’il sera free agent en 2021, Anthony Davis pourrait choisir de ne pas exercer sa player option et donc de quitter les Angelinos dès la prochaine intersaison. Néanmoins, il n’aurait tout à perdre à choisir d’emprunter cette voie.

« Même pour les agents libres comme Anthony Davis, il faut signer un contrat d’une seule saison »