Basket - NBA : Un nouveau deal monstrueux en préparation pour cet été ?

Publié le 8 juin 2020 à 12h35 par A.M.

Un an après un marché totalement fou, la NBA pourrait connaître de nouvelles transactions importantes. Et cette fois-ci, les Warriors seraient en première ligne.

L'été dernier, la NBA a pris feu. Entre une free agency démentielle qui a notamment vu Kevin Durant et Kyrie Irving rejoindre les Nets et des trades qui ont permis à Anthony Davis et Russell Westbrook de rejoindre les Lakers et les Rockets, le marché a été totalement fou. Et alors que cela devrait être plus calme cet été, les Warriors, grands perdants des dernières transactions, pourraient bien tenter de se relancer en mettant en place un deal colossal. Journaliste pour NBC Sports , Tom Haberstroh imagine ainsi très bien la possibilité pour Golden State d'attirer Giannis Antetokounmpo au sein d'un trade impliquant Klay Thompson et Andrew Wiggins.

Vers un trade impliquant Antetokounmpo et Thompson ?