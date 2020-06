Basket

Basket - NBA : Ce témoignage fort sur le débat de GOAT !

Publié le 2 juin 2020 à 21h35 par Th.B.

LeBron James et Michael Jordan sont des basketteurs hors pair. Cependant, beaucoup d’observateurs ne parviennent pas à se départager dans le débat du meilleur joueur de l’histoire. Stephen Jackson a tranché et pourrait avoir mis un terme au débat.

LeBron James ou Michael Jordan ? Telle est la question qui est sur les lèvres de toute la planète NBA depuis plusieurs années et surtout depuis la diffusion de The Last Dance . Le documentaire produit par His Airness, retraçant la dynastie des Chicago Bulls dans les années 90 a redonné de l’élan au débat. Pour Stephen Jackson, qui a notamment été champion NBA avec les San Antonio Spurs, LeBron James est le meilleur sportif de tous les temps, mais pas le meilleur basketteur.

« Jordan est peut-être le meilleur basketteur de l’histoire, mais LeBron est le meilleur sportif de l’histoire »