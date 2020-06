Basket

Basket - NBA : Un coéquipier de LeBron James lui rend un vibrant hommage !

Publié le 1 juin 2020 à 18h35 par A.D.

Alex Caruso a la chance de côtoyer LeBron James aux LA Lakers. Impressionné par son coéquipier, White Mamba s'est totalement enflammé à son sujet.

Alex Caruso est un grand fan de LeBron James. Coéquipier du King aux LA Lakers, Alex Caruso en prend plein les yeux depuis qu'il évolue à ses côtés. Dans le podcast Liuccicast , Alex Caruso a été invité à se prononcer sur LeBron James. Et le numéro 4 des Lakers n'a pas manqué de faire l'éloge de la star de 35 ans.

«Il est l’un des meilleurs coéquipiers que j’ai eu»