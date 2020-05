Basket

Basket - NBA : Ce témoignage fort sur les similitudes entre Michael Jordan et Kobe Bryant

Publié le 25 mai 2020 à 22h35 par La rédaction

Alors que The Last Dance connaît actuellement un succès phénoménal, Robert Horry, ancien joueur des Lakers, a assuré que Kobe Bryant avait beaucoup de similitudes avec Michael Jordan.

The Last Dance est devenue une série incontournable pour les amateurs de la NBA pendant le confinement. La série documentaire consacrée à l’épopée légendaire des Bulls de Chicago en 1998 et à sa star Michael Jordan a été bien accueillie en très grande majorité par les fans de basket et les anciens joueurs. Entre les beaux témoignages de Tony Parker et de Shaquille O'Neal, un ancien joueur des Lakers a expliqué qu’il voyait du Kobe Bryant dans la légende des Bulls ...

« C’est comme regarder le fantôme de Kobe... »