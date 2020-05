Basket

Basket - NBA : James Harden explique sa fulgurante perte de poids !

Publié le 24 mai 2020 à 23h35 par A.D.

James Harden a profité de la suspension de la NBA et du confinement pour se métamorphoser. Le pensionnaire des Rockets a expliqué comment il s'est débrouillé pour perdre beaucoup de poids.

James Harden n'a pas chômé pendant le confinement. Alors que la NBA a été suspendue à cause du coronavirus, le numéro 13 des Houston Rockets en a profité pour sculpter son corps. Grâce à un travail acharné de plusieurs semaines, James Harden a réussi à perdre beaucoup de poids. A tel point qu'il a totalement transformé son physique. Lors d'un entretien accordé à Kelly Iko, journaliste chez The Athletic , James Harden s'est livré sur son changement de corpulence.

«J’ai fait énormément de cardio, la quarantaine ne m’a pas affecté»