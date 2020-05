Basket

Basket - NBA : Kevin Love rend un hommage appuyé à LeBron James !

Publié le 21 mai 2020 à 15h35 par La rédaction

Ancien partenaire de LeBron James aux Cleveland Cavaliers, Kevin Love a salué l’exigence et le leadership de l’actuel joueur des Lakers.

Après un passage au Heat de Miami, LeBron James faisait son grand retour chez les Cavaliers en 2014. L’objectif était clair pour le natif d’Akron dans l’Ohio : remporter le titre NBA. Chose faite en 2016. Aux côtés de Kevin Love, Kyrie Irving ou encore Matthew Dellavedova, LeBron James a permis à la franchise de remporter le premier titre NBA de son histoire. Élu MVP des finales en 2016, LeBron James quittera Cleveland en 2018 pour rejoindre les Lakers.

« LeBron a permis de sortir le meilleur de tout le monde »