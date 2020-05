Basket

Basket - NBA : Shaquille O'Neal dévoile sa recette miracle pour neutraliser Curry !

Publié le 15 mai 2020 à 15h35 par A.D.

S'il devait affronter les Warriors de ces dernières années avec ses LA Lakers, Shaquille O'Neal sait comment il pourrait les battre. Comme il l'a lui-même expliqué, Big Cactus se serait occupé personnellement de Stephen Curry.

Shaquille O'Neal a une stratégie pour stopper les Warriors. Grâce à la série documentaire «The Last Dance» , les amateurs de basket peuvent revivre l'épopée des Bulls de Michael Jordan. Considérée comme la meilleure équipe de tous les temps, la franchise de Chicago de cette période serait talonnée par les Warriors de Stephen Curry et les LA Lakers de Shaquille O'Neal dans ce classement. Lors d'un entretien accordé à Sports Illustrated , Big Shaq a imaginé un duel entre ces deux franchises. Selon ses dires, Shaquille O'Neal a un plan infaillible pour sortir vainqueur de ce bras de fer entre Los Angeles et Golden State.

«Nous aurions laissé Steph pénétrer et je lui serais rentré dedans»