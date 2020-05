Basket

Basket - NBA : L'improbable sortie de Pippen sur la retraite de Michael Jordan !

Publié le 11 mai 2020 à 18h35 par A.D.

A la fin de la saison 1992-1993, Michael Jordan a décidé de prendre sa retraite sportive avant de se raviser un an plus tard. Interrogé sur le départ d'Air Jordan, Scottie Pippen a confié que cette période était «super».

Scottie Pippen s'est réjouit du départ de Michael Jordan. Après un premier règne de neuf saisons chez les Chicago Bulls, Air Jordan a décidé de tirer sa révérence à l'issue de la saison 1992-1993. Un choix qu'il a regretté, puisqu'il a fait son retour dès la saison 1994-1995. Alors qu'il a éclaboussé de sa classe la NBA, Michael Jordan n'aurait pas vraiment manqué à ses coéquipiers lors de son année sabbatique. Dans le cadre de la série documentaire «The Last Dance» , retraçant l'épopée des Chicago Bulls de Michael Jordan, Scottie Pippen a fait une révélation plus que surprenante.

«(C’était) super, ils n'avaient personne pour leur crier dessus»